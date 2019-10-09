44.8 مليون جنيه أرباح "الوادي للاستثمار" بالنصف الأول

أظهرت البيانات المالية لشركة الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، ارتفاع أرباحها خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 30.98 %.



وأضافت الشركة في افصاحها للبورصة اليوم الأربعاء، أنها حققت صافي خلال الفترة ربح بلغ 44.84 مليون جنيه، مقابل صافي ربح بلغ 34.23 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.



وارتفع مجمل ربح النشاط خلال النصف الأول من 2019 بنسبة 60.59 %، ليصل إلى 4.75 مليون جنيه، مقابل 2.96 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من 2018.



يشار إلى أن الوادي للاستثمار السياحي سجلت صافي ربح بلغ 44.21 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية مارس الماضي، مقابل 34.55 مليون جنيه أرباح خلال نفس الفترة من العام الماضي.



وارتفعت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري، حيث سجلت 4.95 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 3.95 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.