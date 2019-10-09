النيابة تعاين مسرح جريمة قتل فكهاني على يد شقيقه في المرج

تجري نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية برئاسة المستشار أحمد عز المحامي العام، الأربعاء، معاينة تصويرية لموقع حادث مقتل فكهاني على يد شقيقه بسبب تعاطيه المواد المخدرة في المرج.



تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، بلاغًا من مباحث قسم المرج، يفيد بوجود جثة لشاب في مستشفى "جراحات اليوم الواحد" يدعى "خالد. ع" 29 عامًا، فكهاني، وبرفقته شقيقه "كريم" 21 عامًا، فكهاني، و"ماضي. أ" 25 عامًا، فكهاني.



انتقلت الأجهزة الأمنية، وبالفحص تبين أنه حال تواجد شقيق المتوفي بأحد المقاهي بمنطقة سكنه ورد إليه اتصال هاتفي من شقيقه المتوفي وأخبره بتعرضه لحالة إعياء ولدى وصوله عثر عليه فاقدًا الوعي، فاستعان بالثاني لنقله إلى المستشفى إلا أنه توفي عقب وصوله.



وقال شقيق المتوفي، إن المجني عليه من متعاطي المواد المخدرة وقدم شريطين من عقاري "كالم نايت، كلوزابكس" وأنها السبب في وفاته.



بإجراء المناظرة للجثة تبين وجود آثار عنف حول الرقبة، فتم انتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على جثة المتوفي الذي أفاد بوجود سحجات بمنطقة الرقبة وأن الوفاة نتيجة تعاطي أقراص مخدرة، ولا يمكن الجزم بوجود شبهة جنائية بالوفاة من عدمه.



بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص الكاميرات بالمنطقة محل الواقعة لم يستدل على صحة ما جاء بأقوال شقيق المجني عليه وتبين تواجده صحبة المتوفي بمسكنهما في وقت معاصر لحدوث الواقعة.



بمواجهته بالتحريات وتضييق الخناق عليه عدل عن أقواله وأقر بأنه نظرًا لكون شقيقه المتوفي من متعاطي المواد المخدرة وسابقة استيلائه على مبالغ مالية خاصة بتجارتهما لشراء وتعاطي المواد المخدرة، حدثت بينهما مشادة كلامية حال معاتبته له لإنفاقه ببذخ على شراء الأقراص المخدرة تطورت إلى مشاجرة قام على أثرها بخنق شقيقه بيده حتى فارق الحياة وعقب ذلك استعان بصديقه عقب اختلاقه للواقعة لمحاولة إسعافه.



تحرر عن ذلك المحضر رقم 12192 لسنة 2019 إداري القسم، وإخطار اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة، الذي أمر بالعرض على النيابة للتحقيق.