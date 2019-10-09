"مصنعي السيارات" تؤكد أهمية الاستثمار في الأسواق الأفريقية

أكد خالد سعد الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، أنه من الضروري الاهتمام بتدعيم الصناعات والمصنعين المحليين، وذلك للعمل على مساعدة المستثمرين لإقامة صناعة سيارة كاملة دون وجود مشاكل أو تحديات.



كما أكد سعد في تصريح لـ"الدستور" أنه من الضروري التوجه نحو الاستثمار في السوق الأفريقي والشرق الأوسط للعمل على تصدير السيارات للخارج لتوفير العملة الصعبة، من أجل جذب العديد من الاستثمارات لدعم الصناعة المحلية.



واضاف الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، أن هناك العديد من المستثمرين يريدون توفير كافة سبل الدعم، لإزالة كافة المعوقات التي تواجه صناعة السيارات في مصر، والتي تتمثل في عدم وجود حوافز جمركية لمكونات السيارات المحلية مقارنة بالسيارات الأوروبية.