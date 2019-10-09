هجوم كبير للجيش الليبي على مسلحي الوفاق بمحور الساعدية والعزيزية

أفادت الصحف الليبية، باندلاع اشتباكات صباح اليوم الأربعاء، بين القوات المسلحة ومسلحي حكومة الوفاق في المناطق الواقعة بين العزيزية والسواني وأيضًا بالساعدية، جنوب العاصمة طرابلس.



وأكدت أن الاشتباكات لازالت مستمرة مع تحليق مكثف للطيران الحربي للقوات المسلحة.



كما أكدت أن القوات المسلحة بدأت في شن هجوم كبير على عدة محاور في طرابلس.



وأشارت إلى أن القوات المسلحة مستمرة في تقدمها في منطقة الهيرة ومنطقة الساعدية.



ويأتي ذلك الهجوم الكبير، بعد ليلتان واصل فيها الطيران الحربي، استهداف مواقع تخزين الذخائر والآليات لميليشيات حكومة الوفاق الوطني في الكلية الجوية مصراتة وقاعدة القرضابية بسرت، ومحور العزيزية جنوب العاصمة طرابلس الذي شهد تقدمات كبيرة للجيش الوطني.