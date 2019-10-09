حظك اليوم.. برج الأسد الأربعاء 9 أكتوبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقى، حظك اليوم الأربعاء 9 أكتوبر 2019، وفيما يخص برج الأسد، قالت:



مهنيًا: أنصحك الانسحاب وراء الضوء والعمل بسرية تامة للمحافظة على علاقاتك وأعمالك، أنت من الذين يتحمسون بسرعة وبسرعة ينسحبون.

عاطفيًا: تختفي المشاحنات وتصفو الأجواء ويحلو لك تبادل الأفكار والأحاديث الطويلة مع الشريك. يسهل عليك تبرير المواقف وطرح الآراء.

صحيًا: استرح بعض الشيء، أنت بحاجة إلى الابتعاد عن الصخب والضغوط اليومية والمشاكل العائلية والمهنية.

