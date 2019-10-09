حكومة اليابان تخطط للاجتماع لتحضير مراسم تتويج الإمبراطور

يخطط رئيس الوزراء الياباني شينزو آبيه للاجتماع مع شخصيات رفيعة المستوى من نحو خمسين دولة سيزورون اليابان لحضور مراسم تتويج الإمبراطور ناروهيتو.



ومن المقرر أن تُعقد هذه الاجتماعات قبل وبعد مراسم التتويج "سوكويري سييدن نو جي" في الثاني والعشرين من أكتوبر.



وستتم دعوة ضيوف من نحو 200 دولة ومنظمة دولية.



وتقول وزارة الخارجية اليابانية إن من بين المدعوين الأمير البريطاني تشارلز ونائب الرئيس الصيني وانج تشيشان والزعيمة الفعلية لميانمار آونج سان سو تشي.



ولا يُتوقع حضور الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إين ولكن من المرجح أن يمثل البلاد رئيس الوزراء إي ناج يون، وقد يعقد اجتماعا قصيرا مع آبيه.