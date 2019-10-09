إجراء 7144 عملية بمستشفيات التأمين الصحي ببورسعيد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الانتهاء من إجراء 7144 عملية جراحية بمستشفيات منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، منذ انطلاقها في الأول من يوليو الماضي وحتى مساء أمس الثلاثاء، من خلال 7 مستشفيات مجهزة على أعلى مستوى وفقًا للمعايير الطبية العالمية.



وشددت وزارة الصحة والسكان، على متابعة رضاء المواطنين عن الخدمة الطبية المقدمة، لافتة إلى أنه تم إنشاء إدارة لرضاء المنتفعين بالمنظومة الجديدة لهذا الغرض، مؤكدة أن "رضاء المواطن" هو المؤشر الاساسي لنجاح المنظومة، مشيرة إلى أن رضاء المواطنين عن الخدمة الطبية المقدمة بعدد كبير من الوحدات والمستشفيات تخطى الـ 98%.



وكشفت وزارة الصحة عن عدد العمليات التى أجريت بالمستشفيات حيث أجرت مستشفى السلام بورسعيد 2918 عملية جراحية، كما تم إجراء 1336 عمليات جراحية بمستشفى الرمد التخصصي، منها 1000 عملية كبرى، وإجراء 231 عملية جراحية بمستشفى النصر التخصصي للأطفال منها 190 عملية كبرى، إضافةً إلى إجراء 550 عملية جراحية بمستشفى التضامن، وإجراء 1037 عملية جراحية بمستشفى النساء والولادة، كما تم إجراء 184 عملية جراحية بمستشفى الزهور، وإجراء 888 عملية جراحية بمستشفى الحياة بورفؤاد، موضحًا أن العمليات الجراحية شملت مختلف التخصصات، وبعضها تم إجراؤها لأول مرة في محافظة بورسعيد وإقليم القناة من خلال منظومة التأمين الصحي الشامل، إضافةً إلى الانتهاء من جميع قوائم حالات انتظار القسطرة القلبية للأطفال من خلال مستشفى النصر التخصصى للأطفال.