رصد 693 مخالفة مرورية في الغربية

شنت الإدارة العامة للمرور في مديرية أمن الغربية، حملة بمدن ومراكز المحافظة، أمس الثلاثاء، تم خلالها تحرير وضبط 693 مخالفة مرورية متنوعة.



تلقى اللواء محمود حمزة مدير الأمن، إخطارًا من العميد ماجد ناشد، مدير الإدارة العامة للمرور بالغربية، بنتائج حملة مرورية بمدن ومراكز المحافظة، أسفرت عن تحرير 693 مخالفة متنوعة، شملت السير عكس الاتجاه، والسير دون لوحات معدنية أو برخصة منتهية ودون رخصة قيادة.



وأسفرت الحملة أيضًا عن ضبط دراجات نارية ومركبات توك توك دون لوحات، ودون تراخيص، وتحصيل 34 ألفًا و750 جنيهًا غرامات فورية، وجار إخطار النيابات المختصة بذلك؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.