حظك اليوم.. برج السرطان الأربعاء 9 أكتوبر 2019
الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 10:50 ص
سارة ساويرسطباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقى، حظك اليوم الأربعاء 9 أكتوبر 2019، وفيما يخص برج السرطان، قالت:
مهنيًا: يوم مناسب جدا تتسهل المعاملات القانونية والاستشفائية تطالعك بأخبار جيدة ووعود صادقة تتحقق معظمها ما يجعلك تتمتع بنظرة ثاقبة وقدرة على استباق الأحداث.
عاطفيًا: يدخل الزهرة إلى برج العقرب ويعدك بأجواء عاطفية مميزة وبلقاءات رومانسية مع الشريك تزيل كل عوامل الشك والغيرة عنده.
صحيًا: الابتعاد عن اللحوم لبعض الوقت يكون مفيدًا، وستلاحظ الفرق سريعًا.
مهنيًا: يوم مناسب جدا تتسهل المعاملات القانونية والاستشفائية تطالعك بأخبار جيدة ووعود صادقة تتحقق معظمها ما يجعلك تتمتع بنظرة ثاقبة وقدرة على استباق الأحداث.
عاطفيًا: يدخل الزهرة إلى برج العقرب ويعدك بأجواء عاطفية مميزة وبلقاءات رومانسية مع الشريك تزيل كل عوامل الشك والغيرة عنده.
صحيًا: الابتعاد عن اللحوم لبعض الوقت يكون مفيدًا، وستلاحظ الفرق سريعًا.