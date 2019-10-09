حظك اليوم.. برج الجوزاء الأربعاء 9 أكتوبر 2019
الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 10:49 ص
سارة ساويرسطباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقى، حظك اليوم الأربعاء 9 أكتوبر 2019، وفيما يخص برج الجوزاء، قالت:
مهنيًا: تفرح لانفراج وتقدم وتكون سيد الموقف تقرر مصيرا وتحدد توجها تخرج بأفكار غير مألوفة وخلاقة في مجالك المهني.
عاطفيًا: يدعمك الحظ المطلق كما الوحي والإلهام، وكذلك المخيلة الخصبة التي تجد الحلول المناسبة في أسرع وقت.
صحيًا: استخدم الزيوت الصحية مثل زيت الزيتون وزيت الذرة أو زيت دوار الشمس، فهي غنية بفيتامين (هـ) وتعدّ مضادات طبيعية للأكسدة.
مهنيًا: تفرح لانفراج وتقدم وتكون سيد الموقف تقرر مصيرا وتحدد توجها تخرج بأفكار غير مألوفة وخلاقة في مجالك المهني.
عاطفيًا: يدعمك الحظ المطلق كما الوحي والإلهام، وكذلك المخيلة الخصبة التي تجد الحلول المناسبة في أسرع وقت.
صحيًا: استخدم الزيوت الصحية مثل زيت الزيتون وزيت الذرة أو زيت دوار الشمس، فهي غنية بفيتامين (هـ) وتعدّ مضادات طبيعية للأكسدة.