ضبط مستلزمات طبية مجهولة المصدر في الغردقة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحر الأحمر، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، حملة مفاجئة على المحلات التجارية بمدينة الغردقة، بالاشتـراك مع مباحث التموين والرقابة التموينية، أشرف عليها العميد ضياء الدين رئيس مباحث التموين، برئاسة أحمد مهران، عصام الدين مصطفى، مديحة الضبع، سهير عبدالمنعم.



أسفرت الحملة عن تحرير 32 قضية متنوعة، كما تم ضبط كميات من المستحضرات والمستلزمات الطبية مجهولة المصدر بأحد المخازن غير المرخصة ومخالفة للاشتراطات الصحية، وتم تحرير المحاضر اللازمة وإخطار الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.



من جانبه، أكد ربيع إسماعيل وكيل وزارة التموين بالبحر الأحمر، استمرار الحملات التموينية والرقابية على جميع المحلات التجارية في جميع مدن المحافظة لضبط الأسواق والخارجين عن القانون، وسيتم التصدي لكل من تسول له نفسه التلاعب بالأسعار.