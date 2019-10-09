حظك اليوم.. برج الثور الأربعاء 9 أكتوبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقى، حظك اليوم الأربعاء 9 أكتوبر 2019، وفيما يخص برج الثور، قالت:



مهنيًا: خفف من عمليات الشراء وكن متحفظًا في كل شيء، تواجه عرقلة ومعارضة من قبل من كان يدعمك وتشعر بالتوتر أو بعدم الرضى.

عاطفيًا: تعيش تقاربًا مع أحدهم يطلب منك الحب ويمنحك المزيد من الشغف الذي كنت تبحث عنه منذ مدة طويلة.

صحيًا: تتغلب على جميع المشاكل الصحية وتزداد نشاطًا فتشعر بطاقة كبيرة وبرغبة في الخروج من البيت والتنزه وملاقاة الأصحاب وهذا ليس بقليل.

