استراليا: حرائق الغابات "تم إشعالها بشكل متعمد"

ذكر وزير شرطة ولاية استرالية أن حرائق الغابات التي دمرت 30 منزلا بشرق استراليا ربما تم إشعالها بشكل متعمد، واصفا ذلك بأنه "عمل حقير" حقا.



وقالت شرطة ولاية "نيو ساوث ويلز" في بيان إن الشرطة تتعامل الآن مع حرائق الغابات الخارجة عن السيطرة التي دمرت قرية "رابفيل" في الولاية الواقعة شمال البلاد على أنها مريبة.



وقال وزير شرطة الولاية، ديفيد اليوت للصحفيين في سيدني "إنه عمل حقير حقا، إذا كنت تعرض مجتمعك للخطر".



وذكرت خدمات الإطفاء الريفية بالولاية إن الحريق بدأ ليلة الجمعة الماضية في منطقة "باسبايز فلات" و"من المحتمل أنه تم إشعاله بشكل متعمد".



وقال متحدث للصحفيين اليوم الأربعاء "تحقيقاتنا توصلت إلى أن هناك شيئا مريبا يحدث في تلك المنطقة".



وكان مسؤولون قد ذكروا أن العديد من حرائق الغابات الخارجة عن السيطرة في شرق أستراليا، قد دمرت عددا من المباني والمنازل، ما أدى إلى إطلاق تحذيرات طارئة.



وقالت إدارة الإطفاء بالريف أمس، إنه قد تم رفع تصنيف ثلاثة من حرائق الغابات الخارجة عن السيطرة في شمال ولاية نيو ساوث ويلز، إلى مستوى الطوارئ، وأن حرائق الغابات تنتشر بسرعة.



وتم نصح السكان في "كيلدار رود" و"تينترفيلد" بالبحث عن مأوى، مع اقتراب حريق خارج عن السيطرة، في الوقت الذي يتم فيه دعم الطواقم الأرضية بواسطة الطائرات، لإبطاء انتشار النار وحماية المنازل.