حظك اليوم.. برج الحمل الأربعاء 9 أكتوبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقى، حظك اليوم الأربعاء 9 أكتوبر 2019، وفيما يخص برج الحمل، قالت



مهنيًا: تتحسن اتصالاتك وعلاقاتك اعتبارًا من هذا اليوم إذ يترك الزهرة برج الميزان لينتقل إلى العقرب الصديق وتسعد ببعض الأخبار المادية.

عاطفيًا: لن يكون هذا اليوم مناسبًا بل قد يحمل بين الحين والآخر انتقادًا واتهامًا عشوائيًّا، لا داعي إلى تأزيم الأمور، بل يجب تفادي الأزمات كليًا.

صحيًا: ترى من الضروري البدء بالخطوات اللازمة للمحافظة على وضعك الصحي سليمًا قبل فوات الأوان.

