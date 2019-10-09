ندوة حول تشجيع السياحة بالغربية في "دار الكتب".. غدًا

تنظم دار الكتب بطنطا، التابعة لفرع ثقافة الغربية، ندوة تثقيفية، غدا، الخميس، تحت عنوان "تشجيع السياحة بمحافظة الغربية"، وذلك بمقر الدار بشارع المتحف بمدينة طنطا، يحاضر بفعاليات الندوة، الدكتور حسام السقا، الخبير في قطاع الآثار والسياحة، ويديرها مسئولو دار الكتب بمشاركة جمهور المواطنين ورواد الدار، والعاملين بالمصالح الحكومية، والمختصين بشأن هذا الصدد.



وكانت دار الكتب بطنطا، التابعة لفرع ثقافة الغربية، قد أعدت برنامجًا لفعاليات وندوات تثقيفية وتوعوية، خلال شهر أكتوبر الجاري، أبرزها عن انتصارات أكتوبر، والسياحة، والطب، والمجتمع المدني.



وشمل البرنامج ندوة بعنوان «6 أكتوبر يوم الكرامة المصرية» يوم 7 أكتوبر، وندوة بعنوان «تشجيع السياحة بمحافظة الغربية»، وذلك يوم غدًا الخميس 10 أكتوبر، بالإضافة إلى ندوة بعنوان «اللغة المصرية القديمة» يوم 10 أكتوبر، وفعالية مناقشة كتاب «تحرير العقل»، تأليف الدكتور جابر عصفور، وذلك يوم 14 أكتوبر، وندوة بعنوان «الطب في مصر القديمة» يوم 17 أكتوبر.



كما يشمل برنامج دار كتب طنطا ندوة بعنوان «مصر ودورها الإقليمي» يوم 20 أكتوبر، وندوة بعنوان «دور منظمات المجتمع المدني في الحفاظ على الهوية المصرية» وذلك يوم 23 أكتوبر، وندوة بعنوان «الصيدلة والتداوي بالأعشاب في مصر الفرعونية» يوم 24 أكتوبر، وندوة بعنوان «العمارة المصرية القديمة» وذلك يوم 31 أكتوبر.