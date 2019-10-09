رئيس الوزراء الفلسطيني يثمن المجهودات المصرية في رفع المعاناة عن غزة

ثمن رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد اشتية، المجهوات المصرية في حل الأزمة الفلسطينية ومحاولة توحيد الفصائل والموافق الفلسطينية معا، كما أضاف اشتيه، أن معاناة الشعب الفلسطيني في غزة وتوفير المتطلبات الأساسية لهم على رأس المباحثات مع مصر، وفقا لما نشرته صحيفة دنيا الوطن الفلسطينية.



وأضاف اشتيه خلال لقائه مع أعضاء مجالس إدارة المؤسسات الفلسطينية العاملة بالقاهرة، أن المعاناة التي تعيشها غزة غير مسبوقة، لأن 95% من المياه غير صالحة للشرب، والفقر وصل لاعلى مستوى عند 72%، والكهرباء متوفرة لنحو ثماني ساعات فقط في اليوم.