تدشين مشروع تحديث الملف الوظيفي للعاملين في قنا

دشنت محافظة قنا مشروع تحديث الملف الوظيفي إلكترونيا للعاملين بالديوان العام والوحدات المحلية، والذي ينفذه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.



جاء ذلك خلال فعاليات ورشة العمل التي نظمتها المحافظة بالتعاون مع الجهاز، والتي افتتحها كمال شلبي السكرتير العام نيابةً عن محافظ قنا، وذلك بحضور الدكتور احمد عبد المعطى مستشار رئيس جهاز التنظيم والإدارة لتكنولوجيا المعلومات وفريق عمل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ومسئولي التنظيم والإدارة بقنا والعاملين بإدارة الموارد البشرية بالمحافظة.



أوضح كمال شلبي أنه تم تنظيم ورشة العمل بهدف شرح المشروع للعاملين بالديوان العام والمديريات الخدمية استعدادا لبدء تنفيذه بالمحافظة، مؤكدا على عزم المحافظة تذليل كافة العقبات وتوفير كل الدعم اللازم للبدء في تنفيذ المشروع، مشيدا بالدور الفعال الذي يقوم به الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مؤخرا في تحديث الملف الوظيفي لبيانات العاملين لما له من دور كبير في توفير قاعدة بيانات دقيقة تسهم فى استخدام الطاقات البشرية الموجودة بالشكل الأمثل.



ومن جانبه قدم الدكتور أحمد عبد المعطي مستشار الجهاز لتكنولوجيا المعلومات عرضا عن مشروع تحديث الملف الوظيفي للحضور، وبيان أهميته وأهدافه ومراحله المختلفة مع التركيز على الآلية التي سيتم تنفيذ المشروع بها في المحافظات، كما تم تدريب الحضور على منظومة تحديث الملف الوظيفي ونوع البيانات المطلوبة، وكذلك مراحل مراجعة وتدقيق تلك البيانات، ولضمان استدامة المشروع سيتم تسليم الوحدات خط ربط مؤمن لاستمرار تحديث البيانات بشكل دوري.