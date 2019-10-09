ألسن عين شمس تحتفل بالخريجين في دار الهيئة الهندسية 17 أكتوبر

ينظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الألسن جامعة عين شمس، حفلًا بمناسبة تخرج دفعة ٢٠١٨٢٠١٩.



أقيم الحفل تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، الدكتور نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة سلوى رشاد عميد الكلية، في السابعة من مساء الخميس ١٧ أكتوبر، بدار الهيئة الهندسية،



وصرحت الدكتورة علا عادل وكيل الكلية لشئون القطاع، بأن الحفل سيشهد تكريم أعضاء هيئة التدريس بالكلية من الحاصلين على جوائز، كما سيتم تكريم أعضاء الهيئة المعاونة من الحاصلين مؤخرًا علي شهادات الدكتوراه والماجستير، بالإضافة إلى طابور عرض للخريجين وتسليمهم شهادات التخرج.