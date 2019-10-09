ضبط 54 مخالفة تموينية في الغربية

شنَّت مباحث التموين بالغربية بقيادة العميد محمد عتمان، حملة على الأسواق والمحلات ومراكز التوزيع والمصانع، أمس الثلاثاء، لمنع كافة أشكال التلاعب والغش التجاري، أسفرت عن ضبط 54 مخالفة متنوعة.



تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارًا من المقدم محمد نصحي، وعددًا من ضباط الإدارة بمختلف مدن المحافظة، بنتائج حملة أسفرت عن ضبط 54 من مخالفات التموين المتنوعة، شملت البيع بأزيد من التسعيرة، وعدم إعلان أسعار، وتجميع خبز مدعم، وتجميع خبز بلدي مجفف، وسلع مجهولة المصدر ومغشوشة ومنتهية الصلاحية، وتلاعب في الأوزان.



تحررت المحاضر اللازمة، وإخطار النيابات المختصة للمراكز والأقسام لتتولى التحقيق.