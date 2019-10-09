الكهرباء: محطة الضبعة النووية تعزز قدرات مصر في الطاقة (فيديو)

قال وزير الكهرباء، إن محطة الضبعة النووية تحتوى على نوع مفاعل متطور من الجيل الثالث والذي يمثل أعلى درجة أمان في العالم، مؤكدًا أن المحطة خاضعة لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية والتى تراجع كل التصميمات لتحقيق الأمان التام.



وأضاف وزير الكهرباء، خلال تصريحاته ببرنامج "صباح البلد"، المُذاع على فضائية "صدى البلد"، أن المفاعلات النووية بالمحطة تحتوى على 4 مفاعلات نووية بقدرة إجمالية 4800 ميجا وات بواقع 1200 ميجاوات لكل منهما.



وأشار وزير الكهرباء، إلى أن محطة الضبعة النووية تعزز قدرات مصر في الطاقة، منوهًا بأن التشغيل الفعلى لمحطة الضبعة النووية سيكون في فبراير 2026، وكل 6 أشهر سيتم إدخال مفاعل جديد في العمل، موضحًا أن هناك تعاونا كبيرا مع روسيا والتى تعتبر الشريك الاستراتيجي فى هذا المشروع.