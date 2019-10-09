اليوم.. شكاوى الأعلى للإعلام تبحث مخالفات إذاعة فيلم الممر

تعقد لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى للإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي جمال شوقي، اليوم الأربعاء، الشكاوى مقدمة من الشركة المالكة للحقوق الحصرية لفيلم الممر ضد عدد القنوات والمواقع التي أذاعت الفيلم بدون وجه حق منتهكة حقوق الملكية الفكرية.



وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تلقى شكوى من المنتج السينمائى ممدوح شاهين، ضد عدد من القنوات الفضائية تبث إرسالها من قمر يوتلسات يتهمهم بانتهاك قانون حماية حقوق الملكية الفكرية وبث مسلسلات يملك حقوقها الحصرية.



كما رصد المجلس مواقع إلكترونية تعدت على حقوق الملكية الفكرية لفيلم الممر من خلال بث الفيلم دون الحصول على إذن أو تصريح لملاكه.