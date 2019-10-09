نحات تمثال ليلى مراد: شاهدت أفلام قيثارة الغناء لرصد ملامحها

منذ حوالي شهرين، حدثت موجه من الجدل على السوشيال ميديا بعد تداول تمثال للنجمة ليلى مراد بشاطيء الغرام في مرسى مطروح، ولاقى انتقادات من المصطفين، إلا أن الرواد أعادوا نشر صور التمثال مرة أخرى لكن بصورة إيجابية، إذ عبر البعض عن إعجابهم به.



وقال النحات عبد الرحمن برجي، إنه لم يضف شيئا للتمثال، وأن النقد كان من بعض الأشخاص وسار خلفهم البعض، وما أن عبر أحدهم عن إعجابه فوجدت بتعليقات إيجابية، واكتشفت أن الفرق هو طريقة عرض الموضوع.



وأكد في تصريحاته للدستور، أنه سعيد بهذه الحالة على السوشيال ميديا، مشيرا إلى أنه استغرق ثلاثة أشهر لنحت التمثال، واستخدم فيه البرونز، وله مقومات تحميه من عوامل الجو، وقبل نحته شاهد كثير من أفلام ليلى مراد للتركيز على ملامحها الهادئة، ودرس شخصيتها بشكل كبير".



عبد الرحمن البرجي مواليد1981، حاصل على بكالوريوس فنون جميله قسم نحت 2003 بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف، وامتياز بمشروع التخرج، ماجستير بكلية الفنون الجميلة بالزمالك 2015، كما أنه باحث في مرحلة الدكتوراة بقسم النحت.

