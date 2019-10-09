توقعات باستمرار تراجع معدلات التضخم

كشف تقرير حديث صادر عن بنك الاستثمار فاروس عن أنه من المتوقع أن يسجل معدل التضخم في شهر سبتمبر أقل مستوى جديد.



وتوقع فاروس أن يصل معدل التضخم في شهر سبتمبر إلى 0.7% شهريًا و4.7% سنويًا، بانخفاض من 6.7% سنويًا في أغسطس، ليسجل أقل مستوى تاريخي جديد ويرجع ذلك إلى استقرار أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات ودعم تأثير القاعدة الحسابية.



كما سيواصل معدل التضخم انخفاضه في أكتوبر، لكن من المتوقع أن يبدأ في الارتفاع في شهري نوفمبر وديسمبر 2019.



من ناحية أخرى أضافت منى بدير محلل أول الاقتصاد الكلى لدى برايم كابيتال، أن غياب الضغوط التضخمية الحقيقية، واستقرار أسعار المواد الغذائية والتأثير الكبير في سنة الأساس، يدعمون التوقعات باستمرار تراجع التضخم.



وقالت إن التقديرات لمتوسط الزيادة في أسعار التضخم العام لحضر الجمهورية تميل نحو المزيد من الانخفاض وذلك للشهر الرابع على التوالي في سبتمبر، متوقعة أن يتراوح معدل التضخم السنوي بين 5.3 ٪ -5.5 ٪ في سبتمبر مقابل 7.5 ٪ في أغسطس، وذلك بفضل استمرار التأثير الكبير لسنة الأساس، وقوة الجنيه، وأسعار المواد الغذائية المستقرة في ضوء استقرار المعروض من الفواكه والخضروات وهبوط أسعار الدواجن واللحوم، بالإضافة الى تراجع ضغوط الطلب على الرغم من بدأ موسم العودة الى المدارس، والتي سيظهر تأثيره بشكل أوضح على قراءة شهر أكتوبر.



كما توقعت أيضًا، انخفاض معدل التضخم العام قليلا إلى ما بين 0.65٪ -0.53٪. مقابل 0.7% في أغسطس، مشيرة الى أن الانخفاض المتوقع في التضخم الشهري يأتى ليعكس الانخفاض المستمر في التضخم في بعض المواد الغذائية بما في ذلك الدواجن واللحوم في حين أن الارتفاع المتوقع في أسعار الفاكهة قد يعوض هذا التأثير.