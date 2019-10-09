إصابة 6 فى حادث بطريق أسيوط الزراعى

أصيب 6 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، الأربعاء، إثر وقوع حادث "ميكروباص" و"نقل"، أعلى طريق أسيوط الزراعي بمنطقة أبو النمرس.



تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغا من الخدمات المعينة فى طريق أسيوط الزراعى بأبو النمرس بوقوع حادث مروري.



على الفور، انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات عقب توقف حركة المرور، وتم نقل المصابين للمستشفى العام؛ لإسعافهم.



حُرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.