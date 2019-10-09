"حسم ولواء الثورة" و"فض رابعة" أبرز محاكمات اليوم

تشهد محاكم القاهرة والجيزة، صباح الأربعاء، عدد من المحاكمات المهمة التي تهم الرأي العام أبرزها محاكمة المتهمين في قضية "حسم ولواء الثورة"، وإعادة إجراءات محاكمة 37 متهمًا في قضية "فض اعتصام رابعة".





- إعادة إجراءات محاكمة 37 متهما بـ"فض اعتصام رابعة"



تنظر محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بطرة، إعادة إجراءات محاكمة 37 متهما في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فض اعتصام رابعة العدوية".

وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.





- محاكمة المتهمين بـ"حسم ولواء الثورة"



تنظر المحكمة العسكرية المنعقدة بمجمع محاكم طرة محاكمة 271 متهما في قضية "حسم ولواء الثورة".

ووجهت النيابة العامة للمتهمين بقضية حسم 2، تهم اغتيال النقيب إبراهيم عزازي شريف، والاشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر، ما أسفر عن مقتل 7 من أفراد الشرطة والهجوم على سيارة شرطة، أسندت للمتهمين بقضية "لواء الثورة"، الانضمام لتنظيم إرهابي، يستهدف دور عبادة الأقباط، ورجال الجيش والشرطة والقضاء.

وتبين من تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة أن المتهمين من مجموعتي حسم ولواء الثورة، وجميعهم من عناصر جماعة الإخوان، قاموا بإمداد المجموعتين بالأموال والمفرقعات والأسلحة النارية وذخائرها وغيرها من وسائل الدعم اللوجيستي، وارتكبوا العديد من جرائم القتل والشروع في القتل بحق ضباط وأفراد هيئة الشرطة في عدد من محافظات الجمهورية، فضلا عن استهداف المنشآت الحيوية والاقتصادية.