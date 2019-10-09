الكويت تجدد أمام الأمم المتحدة موقفها برفض الإرهاب والتطرف

جددت الكويت موقفها الثابت بشأن رفض كافة صور الإرهاب والتطرف مهما كانت الأسباب والدوافع مشددة على الدعم الكامل لجميع الجهود الدولية في مكافحة ووقف التهديدات الإرهابية التي تواجه العالم وتعزيزها دوليا وإقليميا ووطنيا.

جاء ذلك خلال كلمة الكويت التي ألقتها المستشارة بوفدها الدائم لدى الأمم المتحدة تهاني الناصر أمام اللجنة السادسة للجمعية العامة للمنظمة الدولية خلال مناقشة بند (التدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي) أمس الثلاثاء.

ووصفت الناصر الارهاب بأنه مازال يشكل خطرا جسيما في كثير من أنحاء العالم مع تهديده المباشر للسلم والأمن الدوليين معربة عن ادانتها للارهاب بجميع أشكاله ومظاهره ومهما كانت دوافعه "فهو عمل إجرامي لا يبرر ولا ينبغي ربطه بأي دين أو جنسية أو حضارة أو جماعة عرقية".

واكدت ان مكافحة الإرهاب تستدعي تعبئة جميع الجهود الدولية لمواجهة هذه الآفة الإجرامية باتخاذ تدابير رامية لضمان احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون ومنع الإفلات من العقاب ومعالجة الظروف المؤدية إلى انتشاره.

