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الصحة

صيدليات كاليفورنيا توفر عقاقير الوقاية من فيروس "نقص المناعة"

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 08:46 ص
جريدة الدستور
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وقع حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية قرارا يقضي بأن تقدم الصيدليات في الولاية عقاقير الوقاية من فيروس نقص المناعة المكتسب "إتش اى فى" المسبب لمرض الإيدز، بدون تذكرة طبية.

وقال حاكم الولاية جافين نيوسن عند توقيع القانون إن "هذه خطوة عملاقة للأمام من أجل الوصول لمعدل صفر فيما يتعلق بانتقال العدوى والوفيات".

ويغطي القانون الجديد اثنين من أنواع العقاقير التي تستخدم للمساعدة في منع الإصابة بعدوى فيروس "اتش اى فى".

وبهذا القرار، تكون كاليفورنيا هى الولاية الأمريكية الأولى التي تسمح للصيدليات بتوفير العقاقير دون وصفة من طبيب، حسبما أعلنت المنظمة غير الربحية "المساواة في كاليفورنيا".

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