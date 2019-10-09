استقرار سعر صرف الدولار اليوم

استقر سعر صرف الدولار خلال التعاملات الصباحية اليوم، حيث سجل السعر طبقا لتعاملات لنشرة أسعار البنك المركزي 16.24 جنيه للشراء، 16.34 جنيه للبيع.



فيما سجل السعر بالبنك الاهلي المصري 16.23 جنيه للشراء، 16.33 جنيه للبيع، فيما سجل السعر ببنك مصر 16.23 جنيه للشراء، 16.33 جنيه للبيع، وسجل السعر بالبنك العربي الافريقي الدولي 16.24 جنيه للشراء، و16.34 جنيه للبيع.



