حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الأربعاء 9 أكتوبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم الأربعاء 9 أكتوبر 2019، لجميع الأبراج الفلكية، كالنحو التالي.



الحمل

مهنيًا: تتحسن اتصالاتك وعلاقاتك اعتبارًا من هذا اليوم إذ يترك الزهرة برج الميزان لينتقل إلى العقرب الصديق وتسعد ببعض الأخبار المادية.

عاطفيًا: لن يكون هذا اليوم مناسبًا بل قد يحمل بين الحين والآخر انتقادًا واتهامًا عشوائيًّا، لا داعي إلى تأزيم الأمور، بل يجب تفادي الأزمات كليًا.

صحيًا: ترى من الضروري البدء بالخطوات اللازمة للمحافظة على وضعك الصحي سليمًا قبل فوات الأوان.





الثور

مهنيًا: خفف من عمليات الشراء وكن متحفظًا في كل شيء، تواجه عرقلة ومعارضة من قبل من كان يدعمك وتشعر بالتوتر أو بعدم الرضى.

عاطفيًا: تعيش تقاربًا مع أحدهم يطلب منك الحب ويمنحك المزيد من الشغف الذي كنت تبحث عنه منذ مدة طويلة.

صحيًا: تتغلب على جميع المشاكل الصحية وتزداد نشاطًا فتشعر بطاقة كبيرة وبرغبة في الخروج من البيت والتنزه وملاقاة الأصحاب وهذا ليس بقليل.





الجوزاء

مهنيًا: تفرح لانفراج وتقدم وتكون سيد الموقف تقرر مصيرا وتحدد توجها تخرج بأفكار غير مألوفة وخلاقة في مجالك المهني.

عاطفيًا: يدعمك الحظ المطلق كما الوحي والإلهام، وكذلك المخيلة الخصبة التي تجد الحلول المناسبة في أسرع وقت.

صحيًا: استخدم الزيوت الصحية مثل زيت الزيتون وزيت الذرة أو زيت دوار الشمس، فهي غنية بفيتامين (هـ) وتعدّ مضادات طبيعية للأكسدة.





السرطان

مهنيًا: يوم مناسب جدا تتسهل المعاملات القانونية والاستشفائية تطالعك بأخبار جيدة ووعود صادقة تتحقق معظمها ما يجعلك تتمتع بنظرة ثاقبة وقدرة على استباق الإحداث.

عاطفيًا: يدخل الزهرة إلى برج العقرب ويعدك بأجواء عاطفية مميزة وبلقاءات رومانسية مع الشريك تزيل كل عوامل الشك والغيرة عنده.

صحيًا: الابتعاد عن اللحوم لبعض الوقت يكون مفيدًا، وستلاحظ الفرق سريعًا.





الأسد

مهنيًا: أنصحك الانسحاب وراء الضوء والعمل بسرية تامة للمحافظة على علاقاتك وأعمالك، أنت من الذين يتحمسون بسرعة وبسرعة ينسحبون.

عاطفيًا: تختفي المشاحنات وتصفو الأجواء ويحلو لك تبادل الأفكار والأحاديث الطويلة مع الشريك. يسهل عليك تبرير المواقف وطرح الآراء.

صحيًا: استرح بعض الشيء، أنت بحاجة إلى الابتعاد عن الصخب والضغوط اليومية والمشاكل العائلية والمهنية.





العذراء

مهنيًا: انتبه لكل ما يجري حولك واجمع المعلومات وحاول أن تتوصل إلى نتائج واضحة، إنما بعيدًا عن الالتباس والمشكلات.

عاطفيًا: عامل الشريك بهدوء وعبّر له عن أفكارك ونبهه إلى ضرورة الحذر من بعض المتربصين بكما شرًا.

صحيًا: تقول بينك وبين نفسك إنك لا تحتاج إلى ممارسة أي نشاط رياضي، لكن الأيام ستثبت لك خطأ تفكيرك.





الميزان

مهنيًا: انه يوم كثير الحظ والنجاح ولا يجوز إضاعة الوقت كثف الاجتماعات واللقاءات وناقش المواضيع المالية.

عاطفيًا: تأخذ على أحد الأحبّاء إهماله وعدم تعاطفه معك، وقد تكتشف أمورًا مخفية تجعلك تعيد النظر في تعاطيك مع أحدهم

صحيًا: تناول كوبًا من العصير الطبيعي يوميًا فهو مفيد ويمنحك الانتعاش وخصوصًا الغني بالفيتامين سي.







العقرب

مهنيًا: يلقي هذا اليوم الضوء على قضايا مهنية مهمة جدًا، تدعمك صداقات فاعلة في هذا الوقت وتبتعد عن التشبث بأفكار قديمة.

عاطفيًا: يلتحق فينوس بالكواكب المناسبة في موقعها، ويحمل تغييرًا إيجابيًا على الصعيد العاطفي، ويولّد أجواء رائعة وانسجامًا كبيرًا بينك وبين الشريك.

صحيًا: جاهر بكل ما يعتريك من هموم وصرّح بها علنًا ولا تتركها تعتمل في داخلك فقد تؤذيك.





القوس

مهنيًا: لا تحرم نفسك من متعة الانتهاء من العمل والجلوس دون أن يكون أمامك ما تنجزه، هذه المتعة لا يقدرها إلا الأشخاص المعتادون إنجاز مهامهم في التوقيت الصحيح.

عاطفيًا: حتى مع عدم وجود الحب في علاقتك الحالية، ما تزال هناك أمور عديدة يمكنك بناء العلاقة عليها، الحب ليس فقط هو ما تُبنى عليه العلاقات.

صحيًا: لن يكون بإمكانك تخطي معضلة صحية دون مساندة القريبين منك، لذا احتفظ بالأشخاص القادرين على مساعدتك بالقرب منك دومًا.





الجدي

مهنيًا: يوم ايجابي حاول إيجاد التمويل لمشروع جديد أسبوع طويل لكن المفروض أن تكون نهايته جيدة جدًا.

عاطفيًا: تحب الرومانسية وكل شيء متعلق بها، ودائمًا ما تعبر للشريك عن مشاعرك وتحرص على أن يبادلك المشاعر نفسها.

صحيًا: تصاب بالإرهاق والتعب وتقوم بزيارة الطبيب كثيرًا بسبب الوعكات الصحية التي تتعرض لها على الرغم من محاولاتك الدائمة في الحفاظ على صحتك.





الدلو

مهنيًا: تكون لامعا في الحوار والمفاوضات والامتحانات تسيطر على الموقف وتتّخذ القرار الحكيم أو تفاوض بشأن شروط مهنية أو عقد مادي أو علاوة على الراتب أو عمل جديد.

عاطفيًا: إنه الوقت المناسب لتنعم مع الحبيب بعطلة تقربكما أكثر، وتكون فرصة لإعادة شحن الطاقات وتجديد شهر العسل.

صحيًا: يطرأ بعض التحسن على صحتك وينعكس هذا على عافيتك وتزداد نشاطًا وحيوية، وهكذا تستطيع تلبية حاجات الحبيب ورغباته.





الحوت

مهنيًا: إذا قمت ببعض المبادرات المهنية أو المساعي تجد التسهيلات أمامك، سواء أكنت تتعاطى الشأن التجاري أو السياسي أو أي أمر آخر.

عاطفيًا: تعرف لقاء استثنائيًا إذا كنت عازبًا أو بشرى بولادة أو حمل.. تبدو الوعود كثيرة، شرط أن تكون متحمسًا للجهة التي وضعت فيها قلبك.

صحيًا: هدوء وتوازن صحي ينتظرانك هذا اليوم، لكنك تعيش حالة من الإثارة الفكرية والعصبية نظرًا إلى تحمسك الشديد لأمر عاطفي أو مهني.