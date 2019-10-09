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اقتصاد

بوينج: انخفاض تسليم طائرات 737 نتيجة وقف تشغيل "ماكس"

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 08:37 ص
جريدة الدستور
وكالات
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قالت عملاق صناعة الطائرات، شركة بوينج الأمريكية، إنها سلمت خمسا فقط من طائراتها طراز 737 خلال الربع الثالث من هذا العام 2019، أي 19 طائرة أقل من الرقم الذي تم تسجيله بالربع السابق، وذلك بسبب تأثير متطاول الأمد لوقف تشغيل طائراتها من طراز 737 ماكس في أنحاء العالم.

وشهد تسليم الربع الثالث لأفضل موديلاتها مبيعا، وهو طراز 737، انخفاضا كبيرا عن الربع الأول لهذا العام، بينما سلمت الشركة 173 طائرة من طراز 737 لزبائنها التجاريين في الربع الرابع من العام الماضي.

لقد عانت مبيعات الشركة من طائرات بوينج 737 ذات الممر الواحد، من خسائر كبيرة بعد تحطم طائرتين من طراز ماكس في إندونيسيا العام الماضي، وفي إثيوبيا في مارس هذا العام، على التوالي، وأدى الحادثان إلى مقتل 346 شخصا كانوا على متنيهما.

وأدى الحادثان المأساويان إلى وقف تشغيل على مستوى العالم لطائرة بوينج طراز 737 ماكس، في منتصف مارس 2019، كنتيجة لقلق متزايد حول سلامة الطائرة، وحملات فحص دقيقة مستمرة من مسئولين بقطاع الطيران وعلى المستوى الفيدرالي بالولايات المتحدة.

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