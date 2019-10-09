شركة صينية تصنع روبوتات لتحسين حياة المسنين

قالت شركة "سياسون" الصينية الرائدة في صناعة الروبوتات، إنها تعمل على تطوير روبوتات يمكنها تقديم خدمات أفضل للمسنين.



وتم استخدام منتجات شركة "سياسون"، التي تتخذ من مدينة شنيانغ حاضرة مقاطعة لياونينغ بشمال شرقي الصين مقرا لها، في مؤسسات التمريض والمؤسسات الطبية والمستشفيات للمسنين.



وحتى الآن، ابتكرت الشركة أكثر من 20 نوعا من المنتجات الروبوتية، بما فيها روبوتات ذكية للرعاية اليومية والأسرة الذكية وكراسي سريرية شبه آوتوماتيكية وأدوات مساعدة على المشي.



وأشارت الشركة إلى أن الروبوتات يمكن أن تساعد كبار السن في الرعاية اليومية، ما سيزيد من الكفاءة ويقلل من كثافة اليد العاملة للعاملين في التمريض.



وقال لي شيويه وي المدير العام لقسم الروبوتات الطبية والصحية في شركة "سياسون": "مع تزايد عدد السكان المسنين، هناك سوق ضخم ومساحة لتنمو روبوتات إعادة التأهيل للمسنين في الصين".



وتابع لي أنه في المستقبل القريب، سيكون هناك طلب كبير على روبوتات الخدمة للمسنين والمعوقين، مثل روبوتات التمريض وإعادة التأهيل.