الصين تتهم "آبل" بمساعدة المحتجين بهونج كونج من خلال التطبيقات

انضمت شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة "آبل" إلى قائمة الشركات والمنظمات الأجنبية التي تتهمها الصين بمساعدة المحتجين على سياساتها في هونج كونج.

واتهمت صحيفة "الشعب" اليومية الحكومية في الصين شركة "آبل" بمساعدة المحتجين في هونج كونج الذين أصبحوا أكثر عنفا، من خلال توفير تطبيق لخدمات النقل.

وقالت الصحيفة أن هذا التطبيق يقول إنه يقدم معلومات تتعلق بوسائل النقل العام، لكنه في الواقع يستخدم لتحديد أماكن وجود رجال الشرطة بما يسمح للمحتجين في هونج كونج بالقيام بأعمال عنف ضد الشرطة.

وأضافت الصحيفة أن "موافقة آبل على توفير هذا التطبيق ساعد المحتجين وهي كانت نية الشركة الحقيقية".