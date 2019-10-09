البيئة الألمانية تتوقع إقرار "الوزراء" قانون حماية المناخ اليوم

ذكرت وزيرة البيئة الألمانية سفينيا شولتسه أنه من المحتمل أن يقر مجلس الوزراء الألماني اليوم الأربعاء قانون حماية البيئة المثير للجدل.

وقالت الوزيرة المنتمية للحزب الاشتراكي الديمقراطي في تصريحات للقناة الثانية في التليفزيون الألماني (زد دي إف) اليوم: "أتوقع ذلك وأشعر بالسعادة أيضا، لأن حماية المناخ ستحصل بذلك أخيرا على قواعد ملزمة، فقد أصبحت حماية المناخ قانونا من الناحية العملية، وهذا أمر جيد للغاية".

وأضافت شولتسه: "الأمر سيكون على النحو التالي: كل قطاع له هدف، وسيجرى مراقبة تنفيذ هذه الأهداف، وسنفعل كل ذلك على نحو يكون قابلا للتخطيط بالنسبة للأفراد. نعلم كيف سيمضي الأمر قدما خلال السنوات المقبلة، لكن بدون زيادة الأعباء على أحد".