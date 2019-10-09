كوريا الجنوبية تنفق 8.5 مليون دولار في مناورات عسكرية مع أمريكا

أنفقت كوريا الجنوبية ما مجموعه 2ر10 مليار وون (5ر8 مليون دولار أمريكي) على التدريبات العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة منذ عام 2016، حسبما أظهرت بيانات صادرة عن وزارة الدفاع وهيئة أركان القوات المسلحة المشتركة اليوم الأربعاء.

وقالت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء اليوم إنه تم إنفاق 3ر4 مليار وون في عام 2016، بما في ذلك 2ر2 مليار وون في تدريبات "الحل الرئيسي" (كي ريزولف) و1ر2 مليار وون في تدريبات أولجي لحماة الحرية، بينما تم إنفاق 5ر3 مليار وون في العام التالي على التدريبين السنويين، وفقًا للبيانات المقدمة لجلسة المراجعة البرلمانية

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وفي العام الماضي، تم إجراء مناورات "كي ريزولف" فقط وأنفق الجنوب 26ر1 مليار وون على المناورات، حيث ألغى الحليفان تدريبات أولجي لحماة الحرية، بعد أن تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف ما أسماه "الألعاب الحربية" مع الجنوب.