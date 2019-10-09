عمران خان يلتقى بالرئيس الصيني اليوم

التقى رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان بالرئيس الصيني شي جين بينج في بكين اليوم الأربعاء، حيث ناقشا العلاقات الثنائية والوضع الإقليمي والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت قناة جيو الباكستانية أن خان، الذي يقوم بزيارة لمدة يومين للصين، سوف يلتقى أيضا برئيس مجلس الشعب الوطني.

وكان خان قد أجرى أمس الثلاثاء مباحثات ثنائية مع رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانج.

وتركز اللقاء على تعزيز الشراكة الاقتصادية الثنائية. واتفقت باكستان والصين على تعزيز العلاقات الاجتماعية-الاقتصادية، كما وقع الجانبان على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.

وأكد لي كه تشيانج دعم الصين للقضايا التي تصب في مصلحة باكستان.

وأكد خان أن سرعة استكمال مشاريع المحور الاقتصادي الصيني الباكستاني تمثل أولوية قصوى لحكومته.