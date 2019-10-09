رئيس الصين يزور الهند 11 أكتوبر

أعلنت وزارة الخارجية الهندية اليوم الأربعاء أن الرئيس الصيني "شي جين بينج" سيقوم بزيارة للهند يومي 11 و12 من شهر أكتوبر الجاري، يعقد خلالها قمة ثانية غير رسمية مع رئيس الوزراء الهندي "ناريندرا مودي".

وقالت الخارجية الهندية - في بيان نقلته قناة "إنديا تي في" الهندية - إنه "بناء على دعوة من رئيس الوزراء، سيقوم رئيس الصين شي جين بينج، بزيارة مدينة "تشيناي" بالهند في الفترة من 11 إلى 12 أكتوبر لعقد قمة ثانية غير رسمية"، مشيرة إلى أن مودي وبينج كانا قد عقدا قمتهما الأولى غير الرسمية الافتتاحية في مدينة "ووهان" بالصين في27 و28 من شهر ابريل عام 2018.

وأضافت الوزارة أن هذه القمة ستتيح الفرصة للزعيمين من أجل مواصلة مناقشاتهما حول القضايا الشاملة ذات الأهمية الثنائية والإقليمية والعالمية، وأيضا من أجل تبادل وجهات النظر حول تعميق شراكة التنمية بين الهند والصين.