بكين تدعو إلى حوار وطني شامل في مالي لتحقيق السلام والمصالحة

دعا نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة "وو هاي تاو" مختلف الأطراف في مالي إلى الدخول في حوار وطني شامل سعيا لتحقيق السلام والمصالحة.

وقال تاو –في كلمة أمام مجلس الأمن نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم الأربعاء- إنه "يتعين على جميع الأطراف في مالي العمل معا من أجل السلام والتنمية في البلاد وحل خلافاتها سلميا من خلال المشاورات"، مؤكدا ضرورة أن يقدم المجتمع الدولي مساعدات بناءة لمالي وتعزيز قدراتها في مجالي التنمية والحوكمة.

وأضاف أنه ينبغي كذلك على المجتمع الدولي أن يساعد في تعزيز بناء القدرات الأمنية لمالي حتى تتمكن الحكومة تدريجيا من الاضطلاع بجميع المسؤوليات الأمنية بنفسها.

وتابع أن الإرهاب لا يعرف حدودا وطنية، ما يستدعي تعزيز التعاون الإقليمي ومكافحة الإرهاب في مالي وحولها من خلال نهج متكامل، إلى جانب مواصلة دعم القوة العسكرية المشتركة لدول الساحل الخمسة (بوركينا فاسو وتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر) المكلفة بمكافحة التهديد المتنامي في المنطقة.

وحث تاو المجتمع الدولي على مساعدة مالي في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مطالبا جميع الأطراف بالوفاء بالتزاماتها بتقديم المساعدات ومساعدة الحكومة على تعزيز الاستثمارات في شمال ووسط البلاد.