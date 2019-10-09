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رياضة

عبد الحميد: يجب دعم "البدري" لقيادة منتخب الفراعنة

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 08:18 ص
جمال عبد الحميد
جمال عبد الحميد
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قال جمال عبد الحميد نجم منتخب مصر ونادي الزمالك الأسبق أن اختيار الاتحاد المصري لكرة القدم للمدرب حسام البدري لتولي القيادة الفنية للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم يعد موفقا في ظل المواجهات الهامة المقبل عليها سواء على المستوى الأفريقي والمتمثلة في خوض التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2021 والتي تستضيفها الكاميرون، بجانب خوض التصفيات المؤهلة لمونديال العالم 2022 على المستوى العالمي.
وطالب عبد الحميد الجماهير وجميع القيادات الرياضية بمؤازرته وتقديم الدعم اللازم له حتى يتمكن من تنفيذ مهامه بنجاح مع المنتخب وقيادته نحو حصد الألقاب، موضحا أن البدري يمتلك شخصية قوية داخل المستطيل الأخضر بجانب أن لديه خبرة كبيرة تمكنه من قيادة منتخب الفراعنة، والتي اكتسبها مع النادي الأهلي عند قيادته على المستوى المحلي والأفريقي، بعد نجاحه في تحقيق العديد من الألقاب معه.
وعن المجموعة السابعة التي أوقعت قرعة التصفيات المؤهلة للبطولة القارية مصر فيها بجانب منتخبات كينيا، توجو، وجزر القمر أكد "عبد الحميد " أن المنتخب الوطني قادرعلى تخطي هذه المجموعة، لما يمتلكه من عناصر ذات خبرة في صفوفه على المستوى القاري والعالمي، والذين لديهم القدرة على صناعة الفارق وتحقيق الانتصارات، واصفا إياها بالمجموعة السهلة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن منتخب توجو يعتبر أفضلهم خاصة وأنه يؤدي داخل الملعب بشكل جماعي ولديه عناصر مميزة في صفوفه تمتلك خبرات على المستوى الأفريقي.
وأشار"عبد الحميد" إلى المباراة الودية الدولية التي يخوضها منتخب الفراعنة أمام نظيره البتسواني والمقرر لها 14 الشهر الجاري استعدادا للتصفيات المؤهلة لبطولة القارة السمراء..وقال إنها تعد بداية موفقة لمنتخب الفراعنة كون أن المنتخب الوطني يتفوق على المنافس في النواحي الفنية ولديه من الخبرة التي تمكنه من تحقيق الفوز باللقاء.

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