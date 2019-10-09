واشنطن تدين العنف بالعراق وتحضّ الحكومة على ضبط النفس

أدانت الولايات المتحدة العنف في العراق، وحضَّت الحكومة على ممارسة ضبط النفس.



قال بيان من الخارجية الأمريكية إنَّ الوزير مايك بومبيو تحدَّث إلى رئيس الوزراء العراقي، عادل عبدالمهدي، وحثَّ الحكومة على «التحلّي بأقصى درجات ضبط النفس» ومعالجة شكاوى المحتجين.



وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية سعد معن الموسوي، قبل يومين إنَّ عدد القتلى في الاحتجاجات بلغ 104 منهم عناصر من القوات الأمنية، كما بلغ عدد المصابين من المتظاهرين والقوات الأمنية 6 آلاف و107 أشخاص.