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اقتصاد

البنك الدولى يتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد فى أوروبا ووسط آسيا

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 07:33 ص
جريدة الدستور
وكالات
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ذكر البنك الدولي في أحدث تقرير له أنه يتوقع نمو الاقتصاد في دول أوروبا ووسط آسيا ككل بمتوسط 8ر1% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي، بما يعكس تباطؤ نمو الاقتصاد في كل من تركيا وروسيا بشكل خاص من ناحيتها ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن هذا المعدل المتوقع هو الأقل بالنسبة لدول المنطقة خلال أربع سنوات.

في الوقت نفسه أشار تقرير البنك الدولي إلى تحسن معدل النمو في أجزاء أخرى من هذه المنطقة منها دول وسط أوروبا ووسط آسيا وجنوب القوقاز.

يأتي تباطؤ نمو الاقتصاد في منطقة أوروبا ووسط آسيا في الوقت الذي يتراجع فيه الطلب العالمي بما يشير للحاجة إلى تعزيز نمو إنتاجية الاقتصاد وزيادة الاستثمارات.

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