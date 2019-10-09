اكتشاف آثار أقدام ديناصورات تعود لـ100 مليون سنة فى شرقى الصين

أعلن علماء حفريات، الثلاثاء، في بكين اكتشاف مجموعة من الأحافير لأقدام ديناصورات يرجع تاريخها إلى 100 مليون سنة في مقاطعة تشجيانغ شرقي الصين.



وقال شينغ لي دا، أستاذ مشارك في جامعة الصين للعلوم الجيولوجية "بكين"، إنه تم اكتشاف ما يزيد عن 20 أثرا لأقدام ديناصورات في قرية في مدينة لانشي بالمقاطعة المذكورة، فيما يتراوح طولها من 22.7 سم إلى 82 سم. وقدر الخبراء أن طول أجسام تلك الديناصورات بين 3.8 إلى 14 مترا.



ويعتقد أن تاريخ آثار الأقدام يرجع إلى 100 مليون عام خلال العصر الكريتاسي "الطباشيري"، الأمر الذي يشير إلى أن عددا كبيرا من الصور وبوديات كانت نشيطة في هذه المنطقة التي كانت غنية بموارد الماء والعشب في ذلك الوقت. واستنتج الخبراء أنه قد تكون هناك ديناصورات آكلة للحوم تتعايش مع الديناصورات الآكلة للأعشاب، غير أنه لا يوجد دليل لذلك حتى الآن.



ونشرت نتيجة الدراسة في مجلة "علم الأحياء التاريخي"، حيث كان بين مؤلفيها شينغ لي دا ومارتين لوكلي، البروفيسور في جامعة كولورادو.



ويعمل العلماء حاليا مع السلطات المحلية لحماية آثار الأقدام النادرة هذه بشكل أفضل.