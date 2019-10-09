العثور على 5 جثث بعد اندلاع حريق فى مستشفى ببلدة بشرقى الصين

ذكرت شرطة محلية أن 5 أشخاص لقوا مصرعهم في وقت باكر من صباح اليوم الأربعاء جراء حريق اندلع في مستشفى ببلدة في مقاطعة أنهوي شرقي الصين.



وفي إفادة صحفية، قالت مصلحة الأمن العام بمحافظة قوهيانج إن الحريق اندلع في حوالي الساعة الثانية صباحا في مركز صحي ببلدة في محافظة قوهيانج في مدينة بوهتشو.



وأخمد رجال الإطفاء الحريق وعثروا على خمس جثث في موقع الحادث.



وما زال غير معروف إذا كان الأشخاص الخمسة، الذين لم تحدد هوياتهم بعد، قد لقوا مصرعهم بسبب الحريق.



ويجري التحقيق في سبب الحادث حاليا.