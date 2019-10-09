افتتاح أطول جسر معلق من طابقين فى العالم أمام حركة المرور

تم افتتاح أطول جسر معلق من طابقين في العالم أمام حركة المرور في مدينة ووهان حاضرة مقاطعة هوبي بوسط الصين يوم الأربعاء.



ويبلغ الطول الرئيسي للجسر الذي يعتبر أول جسر طريق من طابقين على نهر اليانغتسي 1700 متر ويمتد طوله الاجمالي 4.13 كيلومتر.



وتبلغ سرعة السير المصممة للطابق العلوي المكون من 6 حارات 80 كيلومتراالساعة، بينما تبلغ السرعة المصممة للطابق السفلي والمكون من 6 حارات أيضا 60 كيلومتراالساعة.



بالإضافة إلى ذلك، يوجد في الطابق العلوي اثنان من أرصفة مشاهدة المناظر، أما الطابق السفلي فيملك اثنين من مسارات الدراجات مع رصيفين لمشاهدة المناظر.



وقال لين تشي نائب رئيس مجموعة ووهان المحدودة للاستثمار العمراني والتنمية، إن الجسر الجديد سيساعد على تخفيف أزمة المرور وتعزيز تنمية أكثر توازنا للمدينة.