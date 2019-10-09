البرلمان الإيطالى يوافق على تقليص عدد المشرعين المنتخبين خلال الانتخابات المقبلة

وافق البرلمان الإيطالي، يوم الثلاثاء، على خفض عدد المشرعين المنتخبين بأكثر من الثلث مقرا تعديلا أيدته حركة (5-نجوم) المناهضة للمؤسسات وقد يؤثر بشكل كبير على المشهد السياسي في البلاد.



وأيدت هذا القانون كل الأحزاب الرئيسية ويدعو إلى تقليص عدد المقاعد في مجلس النواب من 630 مقعدا حاليا إلى 400 مقعد وتقليص عدد أعضاء مجلس الشيوخ من 315 عضوا إلى 200 عضو.



وقالت حركة (5-نجوم) إن تقليص عدد المشرعين، المقرر أن يبدأ سريانه في الانتخابات المقبلة في 2023، سيوفر للبلاد مئات الملايين من اليورو ويجعل البرلمان أكثر كفاءة.



وقال لويجي دي مايو زعيم حركة (5-نجوم) "هذا يوم تاريخي تمكنا أخيرا من خفض عدد المشرعين للأبد".



ولكن هذا التعديل يمكن الطعن فيه خلال استفتاء عام مع تحذير معارضيه من أنه سيضعف الديمقراطية من خلال تسهيل حصول أعضاء جماعات الضغط على نفوذ داخل البرلمان المقلص.



وطعن أيضا المنتقدون في تأكيد حركة (5-نجوم) بأن التعديل سيوفر مليار يورو (1.1 مليار دولار) لإيطاليا خلال العشر سنوات المقبلة قائلين إن المبلغ الذي سيتم توفيره فعليا نصف ما أعلنته الحركة وهو يمثل قدرا بسيطا في إنفاق الحكومة الضخم.