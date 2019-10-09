بعد رفض طلباتهم.. ألمانيا تُرحّل 44 طالب لجوء أفغانيا

رحّلت ألمانيا 44 طالب لجوء أفغانيا تم رفض طلباتهم، ووصلوا إلى كابول في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء.



وبهذا العدد تكون ألمانيا رحلت 720 أفغانيا ضمن 28 مجموعة منذ ديسمبر 2016.



يشار إلى أن قرار ترحيل طالبي اللجوء يثير جدلا في ألمانيا، حيث يرى منتقدون أن إرسال هؤلاء الأشخاص إلى بلادهم التي تمزقها الحرب يعرض حياتهم للخطر.



وغالبا ما يتم استهداف المدنيين في هجمات لحركة طالبان وتنظيم داعش، حيث قتل 1366 مدنيا في أفغانستان خلال الفترة من يناير حتى يونيو، حسب الأمم المتحدة.