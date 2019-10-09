بالتفاصيل.. اعترافات فكهانى قتل شقيقه في المرج

اقر فكهاني بالمرج بأن إدمان شقيقه للمخدرات هو ما دفعه للقيام بقتله بعد الدخول فى مشاجرة معه، وقام على إثرها بخنقه حتى فارق الحياة، وعقب ذلك استعان بصديق له، لنقله إلى المستشفى والتأكيد على وفاة شقيقه نتيجة تعاطي جرعات زائدة من المخدرات، لقيامه بالاستيلاء على مبالغ مالية خاصة بتجارتهما لشراء وتعاطي المواد المخدرة.



البداية كانت بتلقي اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من مستشفى جراحات اليوم الواحد بقسم شرطة المرج مفاده استقبالها "خالد. ع"، 29 سنة، جثة هامدة بصحبة كلًا من شقيقه "كريم.ع"، 21 سنة، فكهاني، وصديقه "ماضى. أ"، 25 سنة، وبالانتقال وسؤال الأول قرر بأنه حال تواجده بأحد المقاهي بمنطقة سكنه ورد إليه اتصال هاتفي من شقيقه المتوفي وأخبره بتعرضه لحالة إعياء، ولدى وصوله عثر عليه فاقدًا الوعى فاستعان بالثانى وقاما بنقله للمستشفى إلا أنه توفى عقب وصوله وأضاف بأن شقيقه المتوفى من متعاطى المواد المخدرة وقدم 2 شريط دوائي من عقارين، وأفاد بقيامه بتعاطي تلك الأقراص الدوائية مما نتج عنه وفاته.



وبمناظرة الجثة تبين وجود آثار عنف حول الرقبة، وإثر ذلك انتدبت النيابة العامة مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على جثة المتوفي، والذى أفاد بوجود سحجات بمنطقة الرقبة وأن الوفاة نتيجة تعاطي أقراص مخدرة، ولا يمكن الجزم بوجود شبهة جنائية بالوفاة من عدمه.



بالتحري وجمع المعلومات ومن خلال فحص الكاميرات بالمنطقة محل الواقعة، لم يستدل على صحة ما جاء بأقوال شقيق المجنى عليه وتبين تواجده صحبة المتوفى بمسكنهما فى وقت معاصر لحدوث الواقعة.



وبمواجهته بالتحريات وتضييق الخناق عليه عدل عن أقواله، وأقر بأنه نظرًا لكون شقيقه المتوفى من متعاطى المواد المخدرة، وسابقة قيامه بالاستيلاء على مبالغ مالية خاصة بتجارتهما لشراء وتعاطي المواد المخدرة،



حدثت بينهما مشادة كلامية حال معاتبته له لإنفاقه ببذخ على شراء الأقراص المخدرة تطورت إلى مشاجرة، وعقب اختلاقه الواقعة ونقل المتوفى للمستشفى بدعوى محاولة إسعافه، وأضاف بعدم علم الأخير بحقيقة الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 12192 لسنة 2019م إدارى القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق.