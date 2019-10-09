اعترافات المتهمين بخطف شخص فى الوايلى

اعترف عامل ومبيض ومحارة، أمام النيابة العامة بالوايلى، أنهم قاموا بخطف شخص بسبب قيامه بإنشاء مصنع ملابس بمنطقة شبرا الخيمة، واستخراج سجل تجارى وبطاقة ضريبية باسمهم، مما أدى إلى فرض ضرائب بمبالغ مالية كبيرة عليهما.



وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، عن تلقى قسم شرطة الوايلى، بلاغا من "صباح. ع"، 42 سنة، ربة منزل، يفيد بتلقيها اتصالا هاتفيا من "م. م"، 55 سنة، عامل، وأبلغها بقيامه باختطاف واحتجاز زوجها "أحمد. ف"، 58 سنة، ومقيم بذات العنوان، وطلب منها مبلغ مالى مقابل إطلاق سراحه، واتفق معها على التقابل بنفق الزعفران دائرة القسم.



بإعداد الأكمنة بالمكان المتفق عليه، تمكن ضباط مباحث القسم، من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، بالاشتراك مع "ص٠ ى"، 55 سنة، مبيض محارة، وقرر بقيامه والأخير بعمل توكيلات للمجنى عليه، إلا أنه قام بإنشاء مصنع ملابس بمنطقة شبرا الخيمة قليوبية، واستخراج سجل تجارى وبطاقة ضريبية باسمهما، مما أدى إلى فرض ضرائب بمبالغ مالية كبيرة عليهما، وتم بإرشاد المتهم، ضبط المتهم الثانى بمكان احتجاز المجنى علية بمنطقة الزعفران دائرة القسم، والذى بمواجهته أيد ما جاء باقوال المتهم الأول، وبمناقشة المجنى عليه أيد ما جاء باقوال المتهمان، وتحرر المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.



وقررت النيابة فى وقت سابق، حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات.