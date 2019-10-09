تفاصيل مبادرة "استيقظ" لتوعية الشباب بمجال العمل الحر

لم يكن يتخيل حسن عصام عصفور، أن ينجح في حلمه من أجل تطوير الشباب وتنمية الذات والوعي بمجال العمل الحر؛ لكن حلمه تحول إلى حقيقة بعد مبادرة "استيقظ Wake Up"، التي قام بها من أجل توعية الشباب بمجال العمل الحر وحثهم على العمل والتعلم في وقت واحد.



حسن عصام، هو متحدث تحفيزي، واستراتيجي تطوير أعمال وتنمية الذات ومتخصص في "SEO Specialist"، وكان يسعى أن يصل إلى العديد من الشباب فكرة العمل الحر في المجالات المختلفة، فأنشاء مبادرة "استيقظ Wake Up"، وذلك لنقل خبرته في مجال العمل الحر منذ عام 2012, ويقدم دورات تدريبية في جميع أنحاء الوطن العربي.



وتهدف المبادرة من مجال العمل الحر أن يعمل الشباب من خلال الإنترنت والقضاء على مبدء الوظيفة التقليدية والعمل بعد التخرج فمن خلال العمل الحر يستطيع أي شخص عمره فوق الـ18 عامًا وجني الأرباح من خلال العمر الحر عبر الإنترنت فهي ثقافة منتشرة في الغرب ويعمل بها على الإنترنت أكثر من 84 مليون شخص وفي ازدياد يومي بشكل مستمر.