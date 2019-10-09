التموين: تطوير 53 فرعا من المجمعات الاستهلاكية بالوجه القبلى

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية على تطوير منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، ﻭأنه تم تطوير ما يقرب من 53 فرعا من المجمعات الاستهلاكية فى محافظات الوجه القبلى من تطوير البنية التحتية للفروع وتجهيزها بكافة الإمكانيات والثلاجات لتضاهي السوبر ماركات فى الأسواق الأخرى لصالح المستهلك، بجانب توفير فروع لطرح اللحوم الطازجة وأجنحة داخل المجمعات الاستهلاكية لطرح المنتجات المجمدة مثل الدواجن واللحوم والكبد وكذلك منتجات اللحوم المفروم بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.



على جانب آخر نجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية فى تطوير العديد من مكاتب التموين على مستوى الجمهورية وتحويلها إلى مراكز خدمة متطورة، يقتصر عملها لتقديم الخدمات للمواطنين فقط دون البقالين وأصحاب المخابز، حيث يتلقون الخدمات فى أماكن مخصصة لهم ومن خلال الإدارات التموينية بمختلف المحافظات، ﻭبنهاية العام الجارى سيتم الانتهاء من تشغيل 200 مركز خدمة متطور وفقا للتكنولوجيا الحديثة، حيث يتم تزويد هذه المكاتب بأجهزة حاسب آلى وماكينات تصوير تعمل لعدة أغراض، وكذلك فاكس وتزويدها أيضا بمبردات للمياه واستراحات للمواطنين، وعمل هذه المراكز سيقتصر على تقديم كافة الخدمات للمواطنين فقط؛ وذلك منعا للزحام والعمل على راحة المواطنين بجانب تخصيص ساحة انتظار للمواطنين بكل مركز والحصول على الخدمات بأرقام على غرار المؤسسات الكبرى والبنوك، وذلك فى إطار تسهيل الخدمات، خاصة فيما يتعلق باستخراج البطاقات التموينية.