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اقتصاد

استقرار سعر الغاز الطبيعى اليوم

الأربعاء 09/أكتوبر/2019 - 03:34 ص
غاز طبيعي- أرشيفية
غاز طبيعي- أرشيفية
سيد ابراهيم
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استقر سعر الغاز الطبيعي العالمي، خلال التعاملات الصباحية، اليوم الأربعاء، حسب بورصة نيويورك التجارية، وسجلت العقود الآجلة للغاز الطبيعي 2.297 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بعد أن ارتفع بنسبة بلغت نحو 15 سنتًا عن الأسبوع الماضي لكل مليون وحدة حرارية.

وتعاني سوق الغاز الطبيعي من زيادة في العرض؛ بسبب الاكتشافات الجديدة في الدول المصدرة، وفي المقابل تعاني الأسواق الأوروبية من إﻣﺪادات الغاز.

وتعد مصر ضمن أكبر الدول المنتجة للغاز الطبيعي في منطقة حوض المتوسط، كما تعد من أكبر الاحتياطات الموجودة حاليًا، خاصة بعد إنتاج حقل "ظهر"، ما أدى إلى الاكتفاء الذاتي وبدء التصدير.

وتحتل موزمبيق المركز الأول بين الدول العشر الأول التي تمتلك أكبر احتياطي من الغاز في المياه العميقة، تليها مصر، ثم إسرائيل، ثم تنزانيا.

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